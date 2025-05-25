الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 3
انتهت
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روبرت ليفاندوفسكي 14', 17'داني أولمو 90' + 4' (ضربة جزاء)
(½ 0-2) (انتهت 0-3)

أتلتيك بيلباو ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,