الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 1
ن م
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أنخل كوريا 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

أتلتيك بيلباو v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,