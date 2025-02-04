كأس ملك إسبانيا
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5 - 0
انتهت
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جيوليانو سيميوني 8', 17'سامويل لينو 42'أنخل كوريا 78'ألكسندر سورلوث 86'
(½ 3-0) (انتهت 5-0)

أتلتيكو مدريد ضد خيتافيالنتائج والإحصائيات,