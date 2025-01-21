دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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جوليان ألفاريز 52', 90'
P. Hincapie 45' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أتلتيكو مدريد v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,