كأس إيطاليا
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6 - 1
ن م
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دافيد زاباكوستا 4'C. De Ketelaere 8', 35'L. Samardzic 27', 71'M. Brescianini 54'
J. Ceesay 90'
(ش١ 4-0) (ن م 6-1)

أتالانتا v Cesenaالنتائج والإحصائيات,