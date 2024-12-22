الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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C. De Ketelaere 34', 86'أديمولا لوكمان 45' + 1'
L. Colombo 13'S. Esposito 58' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

أتالانتا v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,