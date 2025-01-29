دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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J. Bakayoko 35'I. Saibari 45'R. Pepi 45' + 6'
كودي جاكبو 28' (جزاء)هارفي إليوت 40'
(ش١ 3-2) (ن م 3-2)

آيندهوفن v ليفربولالنتائج والإحصائيات,