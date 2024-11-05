دوري أبطال أوروبا
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4 - 0
ن م
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R. Flamingo 16'M. Tillman 33'J. Bakayoko 83'L. Krejci 88' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

آيندهوفن v جيروناالنتائج والإحصائيات,