الدوري الألماني
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2 - 0
ن م
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H. Larsson 31'O. Marmoush 80'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

آينتراخت فرانكفورت v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,