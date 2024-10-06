الدوري الألماني
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3 - 3
ن م
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عمر مرموش 22', 90' + 4'H. Ekitike 35'
M. Kim 15'دايوت أوباميكانو 38'M. Olise 53'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

آينتراخت فرانكفورت v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,