الدوري الأوروبي
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4 - 1مجم 6 - 2
ن م
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J. Bahoya 7'ماريو جوتزه 25', 82'H. Ekitike 67'
K. Taylor 78'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

آينتراخت فرانكفورت v أياكسالنتائج والإحصائيات,