الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
1 - 2
انتهت
team-logo
ميشي باتشوايي 13'
ليوبولد كيرفيلد 62'جيونغ وو يونغ 78'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

آينتراخت فرانكفورت ضد أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,