كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
انتهت
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بريان خيل 12'بويان ميوفسكي 58', 62'أرناو مارتينيز 76'
(½ 0-1) (انتهت 0-4)

ايكستريمادورا ضد جيروناالنتائج والإحصائيات,