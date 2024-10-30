كأس ملك إسبانيا
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0 - 0ضربة جزاء 4 - 5
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(½ 0-0) (انتهت 0-0) (انتهت 0-0)

ايسكوبيدو ضد بونفيراديناالنتائج والإحصائيات,