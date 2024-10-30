كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
انتهت
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J. Bengoetxea 88'
O. Sanz 10'أليكس خيمينيز 23'
(½ 0-2) (انتهت 1-2)

ايبيزا جزر بيتيوساس ضد جيمناستيكالنتائج والإحصائيات,