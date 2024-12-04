كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
انتهت
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A. Gomez 15'I. Baz 19'
أوسكار تريخو 36'بيدرو دياز 54'ادريان ايمباربا بلازكيز 84'
(½ 2-1) (انتهت 2-3)

اونيونيستا سالامنكا ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,