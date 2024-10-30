كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
انتهت
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D. Rabadan 12', 15', 41'P. Martinez 45'
(½ 0-4) (انتهت 0-4)

اوتيبو ضد اونيونيستا سالامنكاالنتائج والإحصائيات,