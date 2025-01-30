دوري أدنوك
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1 - 1
انتهت
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جواو بيدرو 80'
مهدي قائدي 61' (ضربة جزاء)
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

الوصل ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,