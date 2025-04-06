دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
C. Goodwin 61'
عبد الرزاق حمد الله 20'محمد الشويرخ 69'هارون كمارا 71'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الوحدة v الشبابالنتائج والإحصائيات,