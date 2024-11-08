دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 45' + 2'مالكوم 81'محمد حمد القحطاني 90' + 6'
فيتينيو 90' + 4' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الهلال v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,