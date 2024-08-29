دوري الخليج العربي
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4 - 1
ن م
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عادل طارابات 14'O. Boussaid 53'الهاجري أحمد مبخوت 65'A. Toure 75'
Y. Niakate 16'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

النصر v بني ياسالنتائج والإحصائيات,