دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Milson 86'
K. Akturkoglu 9'O. Kokcu 29'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

النجم الأحمر بلجراد v بنفيكاالنتائج والإحصائيات,