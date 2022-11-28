كأس العالم
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3 - 3
ن م
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J. Castelletto 29'فينسينت أبو بكر 63'إيريك ماكسيم تشوبو موتينج 66'
S. Pavlovic 45' + 1'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 45' + 3'ألكساندر ميتروفيتش 53'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3)

الكاميرون v صربياالنتائج والإحصائيات,