دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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T. Al Ammar 35'بيير إيميرك آوباميانج 87'
ساديو ماني 84'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

القادسية v النصرالنتائج والإحصائيات,