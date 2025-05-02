دوري روشن السعودي
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4 - 1
انتهت
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بيير إيميرك آوباميانج 13', 56'J. Quinones 27', 34'
J. Muleka 51' (ضربة جزاء)
(½ 3-0) (انتهت 4-1)

القادسية ضد الخلودالنتائج والإحصائيات,