دوري الخليج العربي
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1 - 1
ن م
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K. Laba 90' + 3'
O. Haddadi 71' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

العين v دبا الحصنالنتائج والإحصائيات,