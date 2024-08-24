دوري الخليج العربي
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5 - 1
ن م
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Kaku 14'سفيان رحيمي 42'K. Laba 55', 61', 73'
جونثان فييرا راموس 66'
(ش١ 2-0) (ن م 5-1)

العين v خورفكانالنتائج والإحصائيات,