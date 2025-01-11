دوري روشن السعودي
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0 - 5
ن م
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روبن نيفيز 16' (جزاء)علي البليهي 48'رينان لودي 68'ماركوس ليوناردو 75', 78'
(ش١ 0-1) (ن م 0-5)

العروبة v الهلالالنتائج والإحصائيات,