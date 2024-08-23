دوري الخليج العربي
team-logo
1 - 5
ن م
team-logo
B. Trawally 68'
عادل طارابات 8', 73'M. Ndiaye 20'M. Azarkan 59'مانولو جابياديني 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 1-5)

العروبة v النصرالنتائج والإحصائيات,