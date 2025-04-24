دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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عمر السومة 11' (جزاء)فهد عقيل الزبيدي 18'
خالد الكعبي 61'R. Lopez 90' + 6'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

العروبة v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,