دوري روشن السعودي
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0 - 2
ن م
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زياد الجهني 9'إيفان توني 90' + 6' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

العروبة v الأهليالنتائج والإحصائيات,