دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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C. Guanca 35'عبد الرزاق حمد الله 52'مصعب الجوير 61'
J. Bacuna 90' + 2' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الشباب v الوحدةالنتائج والإحصائيات,