دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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علي الحسن 90' (هدف عكسي)
ايميريك لابورت 69'كريستيانو رونالدو 90' + 7' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الشباب v النصرالنتائج والإحصائيات,