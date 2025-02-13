دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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C. Guanca 16'H. Camara 68'
J. Quinones 49', 90' + 6'A. Hazzazi 83'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

الشباب v القادسيةالنتائج والإحصائيات,

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