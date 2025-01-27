دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
عبد الرزاق حمد الله 34', 90' + 6' (جزاء)
R. Lopez 57'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الشباب v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,