دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 4
انتهت
team-logo
طلال حاجي 45'B. Mensah 45' + 5'
عمر السومة 5', 58', 89'يوهان بيرغ جودموندسون 84'
(½ 2-1) (انتهت 2-4)

الرياض ضد العروبةالنتائج والإحصائيات,