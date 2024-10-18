دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
فراس البريكان 55'إيفان توني 70'ميريح ديميرال 74'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

الخليج v الأهليالنتائج والإحصائيات,