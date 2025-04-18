دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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M. Maolida 51'
جورج كيفين نكودو 18' (جزاء), 45' (جزاء)نيكولاي ستانسيو 73'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

الخلود v ضمكالنتائج والإحصائيات,