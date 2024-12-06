دوري روشن السعودي
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0 - 3
ن م
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J. Quinones 10', 71'بيير إيميرك آوباميانج 49'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

الخلود v القادسيةالنتائج والإحصائيات,