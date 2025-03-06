دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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J. Fernandes 31' (هدف عكسي)J. Muleka 70'
A. Sbai 76'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الخلود v الفتحالنتائج والإحصائيات,