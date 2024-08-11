الدوري المصري الممتاز
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2 - 5
ن م
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K. Tarek 39'A. Meteb 58'
F. Mayele 7', 8', 72'M. Reda 45' + 3'M. Mohamed 65'
(ش١ 1-3) (ن م 2-5)

الجيش v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,