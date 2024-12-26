الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
أسامة فيصل 42'
R. Nabil 76'M. Otaka 78'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

البنك الأهلي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,