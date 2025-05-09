الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
انتهت
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محمد إبراهيم 4'أسامة فيصل 21'A. Madbouli 82'Y. Annor 86'
إبراهيم عادل 48'M. Hamdi 74'
(½ 2-0) (انتهت 4-2)

البنك الأهلي ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,