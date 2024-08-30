دوري الخليج العربي
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3 - 3
ن م
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باولينهو 45' + 1'A. De Oliveira 58' (جزاء)A. Abang 90'
K. Laba 9' (جزاء)محمد أحمد 12' (هدف عكسي)بندر محمد 16'
(ش١ 1-3) (ن م 3-3)

البطائح v العينالنتائج والإحصائيات,