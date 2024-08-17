الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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O. Kamal 53'
A. El Ouady 84'A. Eba 90'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الأهلي v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,