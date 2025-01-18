دوري أبطال إفريقيا
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1 - 2
ن م
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H. El Shahat 69'
R. Mofokeng 53'T. Mabasa 83'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الأهلي v أورلاندو بايريتسالنتائج والإحصائيات,