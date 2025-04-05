دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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روجير إيبانيز 51'إيفان توني 82'
موسى ديابي 74'كريم بنزيما 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

الأهلي v الاتحادالنتائج والإحصائيات,