دوري روشن السعودي
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0 - 3
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 4', 39'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 45' + 1'
(ش١ 0-3) (ن م 0-3)

الأخدود v الهلالالنتائج والإحصائيات,