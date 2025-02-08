دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
جورجينيو فينالدوم 7'كارل توكو ايكامبي 73'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

الأخدود v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,