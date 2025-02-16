الدوري المصري الممتاز
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0 - 4
ن م
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مروان عطية 9' (جزاء)إمام عاشور 52'حسين الشحات 83'A. Reda Hashem 87'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الاسماعيلي v الأهليالنتائج والإحصائيات,

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